仲量聯行、戴德梁行第三季商用不動產季報周，本周將分別在3、4日陸續登場！由於金融壽險業購置投資性不動產的租金報酬率門檻，自2022年升息循環以來，仍高掛在2.845％水位，因此出手力道明顯熄火，商用不動產市場也缺乏亮點，全台第3季商用不動產成交金額恐將面臨腰斬。第三季商用不動產市場季報，本周將陸續出爐。仲量聯行董事總經理侯文信、戴德梁行董事總經理顏炳立等，將分別在3日和4日公布最新季報結果，市場預期就全台土地、及商用不動產市場的成績單來看，以往市場上的最大主力金融壽險業，今年儼然進入暫時熄火階段，使得第3季市場表現，恐將亮點不足。以高力國際截至9月27日止的調查數字來看，下半年以來已鮮少看到金融壽險業出手購置大樓的身影，累計前3季也僅有11億元的成交金額，僅占1月～9月27日的累計成交金額879億元，約1％左右，相較於2022年前三季的389億元，且有大宗整棟交易案例，今年金融壽險業明顯退場。值得觀察的現象是，儘管金融壽險業暫時按兵不動，但不少自用型傳產買方，反而紛紛趁勢進場。以高力國際之前的調查來看，第三季前十大商用不動產市場案例，即出現不少傳產買家大戶出局，如新北市三重「國揚數位科技大樓」、新莊「華固國家置地」、竹北「台元科技園區」10期、中和「遠雄擎光」等，在台北市中心全新大面積物件難尋的限制下，外圍地區全新釋出的物件也受自用企業青睞。另外第三季土地市場，目前已可觀察到最大買家建商，購地仍趨於謹慎。高力國際副董事總經理黃正忠分析，今年在外部環境信心不足，儘管最近地方政府陸續有土地標售案登場，部分地段好、具產業聚落效應且價格合理，還是吸引投資人出手儲備土地；但是，觀察這幾批土地標售，其溢價率已不像前兩年高，顯示建商購買土地意願，是會出價、但已不再追價。