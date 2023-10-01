現代人觀念開放，一名30歲的女子表示，和先生的家人烤肉，小嬸聽到她弟弟的名字，竟當場喊出「妳弟是我以前的炮友」，讓她震驚地說不出話來，但小叔完全不在意，反過來告訴她「這沒什麼很正常」，她說「我們也才差3歲，是我老了跟不上時代？」貼文引發熱議。

一名女子昨（9月30日）於《爆料公社-匿名公社》指出，昨晚和先生一家人烤肉，席間小嬸得知她弟弟的名字，突大喊「妳弟是我以前的炮友」，讓她當場嚇傻。但小叔完全不在意，還問「誰比較厲害？持久度等大尺度問題」。

小嬸看原PO還處在驚嚇中，趕緊安慰說「這在年輕人間很正常」，小叔也說「這沒什麼」，原PO完全說不出話，「我也才剛滿30歲，彼此年齡才差3歲，所以我老了跟不上時代？」

貼文曝光，部分網友不以為意，「在現今這個社會裡，這種事情已經見怪不怪了」、「現在很多人找炮友也沒什麼大不了」、「有炮友會怎麼樣嗎？大驚小怪」；另一部分的人搖頭，「比扯鈴還扯」、「覺得早晚又會亂七八糟」、「無言！怎麼把禮義廉恥弄丟了」、「現在真的約炮那麼平常心嗎？我也老了」。