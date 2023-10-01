清晨5點多，嘉義市公明路一處2樓鐵皮屋傳出火警，76歲女屋主救出時已無呼吸心跳。（讀者提供 ∕ 呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市區公明路一處透天厝，今（1日）清晨5時45分許驚傳火警，消防局獲報後隨即派員前往救援。據了解，該起火警事故歷經15分鐘，約於清晨6時許成功撲滅，消防人員於火場中搜救1名婦人（76歲），身上有45％大面積燒燙傷，當場查已無生命跡象，隨後緊急近送嘉義市陽明醫院宣告不治。至於該起火警事故，詳細原因仍待相關單位進一步釐清。

據了解，消防員獲報抵達現場後，發現76歲陳姓婦人倒臥1樓通往2樓的樓梯間，身上有45％大面積燒燙傷，已無呼吸心跳，就近送嘉義市陽明醫院急救後宣告不治。

嘉義市消防局指出，今天清晨5點45分，據報公明路一處位於巷弄內的2樓鐵皮民宅發生冒出濃煙，第2分隊小隊長率第2、東區、第1分隊前往搶救，附近鄰居求援說屋主陳姓婦人未逃出，消防人員邊射水邊進入屋內搜索，很快就在1樓通往2樓的樓梯間找到陳婦，疑似逃生不及倒臥在地，呈現OHCA狀態，且身上四肢有紅腫、水泡，皮膚約45％一度燒燙傷。