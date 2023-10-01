塞爾提克打算找回「幹籃哥」布雷克葛瑞芬（Blake Griffin），但是現年34歲的葛瑞芬正考慮退役，2023-24球季的情況未定。塞隊籃球總裁史蒂文斯（Brad Stevens）在ABCD Hoop Dreams（慈善籃球活動）說：「我邀請他回來打球，我們很希望他加入，不過他只能打到羅伯特威廉斯（Robert Williams III）回來為止，他拒絕了。」

羅伯特威廉斯是塞爾提克中鋒，他近年受傷開刀，上季僅出賽35場，平均8分、8.3籃板。根據史蒂文斯所說，他是真的很想要葛瑞芬幫忙代班，過一陣子又撥電話給他說：「我不想給你壓力，我知道你有小孩要養，我知道你拒絕了，但我在尋找其他人選之前想再聽一次你的意見，因為你是最佳人選。」葛瑞芬被勸說之後似乎回心轉意，有可能再回來打半個球季。

2022-23球季葛瑞芬在塞爾提克出賽41場，平均上場時間是生涯最低的13.9分鐘，貢獻4.1分、3.8籃板，投籃命中率48.5%、外線34.8%。

葛瑞芬早年效力洛杉磯快艇8個球季，他培養出一個業餘愛好就是講相聲，甚至開設自己的單口相聲秀，退役後不愁沒事做。葛瑞芬還未結婚，他與前女友育有兩個孩子，外頭也一直有關於他私生子的傳言。