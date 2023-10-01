南韓知名女團BLACKPINK成員Lisa近日去法國跳瘋馬秀，碰巧撞期巴黎時裝周，讓不少參加時裝周的大陸藝人順帶走訪瘋馬秀，女星Angelababy也低調前往觀賞，不過此舉卻引發陸網抨擊，指出觀賞瘋馬秀觸法，直言Angelababy可能遭封殺，有眼尖的網友發現央視旗下的微博已經刪除Angelababy相關微博貼文。

Lisa於法國時間28日開始，一連演出5場瘋馬秀，Lisa沒有像其餘舞者一樣脫光上半身，而是連換4套清涼的服裝，最性感的一套則是透明內衣褲，成為她出道以來最大的突破，而她的表演也成為許多明星關注的焦點。其中Angelababy過去多次出席BLACKPINK演唱會，完全是忠實的粉絲，而她這次觀賞Lisa瘋馬秀，被陸網撻伐，許多網友都表示失望，並且批評聲不斷，甚至許多留言者還是她的鐵粉。

此外，網友也指出在大陸看脫衣秀是犯法的行為，即便在國外，也算是犯了不能參與色情場合藝人封殺條例，隨後被爆出觀看瘋馬秀的其他女星還有白鹿，連忙發聲澄清，表明自己沒去看瘋馬秀。

不過在熱搜上高居不下的Angelababy就完全無法解釋，甚至有網友發現官方疑似開始走流程，本來今天「央視三農」發了Angelababy的中秋影片，如今已經被刪除，疑似開始走封殺流程，目前Angelababy和其工作室皆無回應。