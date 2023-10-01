美國紐約州長侯可今天警告，昨天造成紐約市暴洪的大豪雨反映出氣候變遷影響的「新常態」。紐約市昨天降雨量達史上最高之列，目前已逐漸脫離溼答答的天氣。
路透社報導，美國人口最多城市紐約市部分地區昨天降下近200毫米雨量，多到中央公園動物園（Central Park Zoo）一隻海獅一度游到圈養區的池外。
紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airpor）單日降雨量來到近203毫米，比自1948年以來的任何一天還多。布魯克林（Brooklyn）昨天一早出現這波風暴中最強烈的降雨之一，在短短3個小時內降下1個月的雨量。
儘管紐約市淹水風險已於今天中午消退，布魯克林區一間市立醫院表示，他們仍須於昨天停電後撤離院內所有患者和醫護人員。
紐約市健康＋醫院/伍德賀（NYC Health + Hospitals/Woodhull）院方人員表示，昨天醫院所在地區停電後，院方雖改用備用電力，但如今須完全關閉電力數天時間以便進行修復作業。院方今天將耗費8小時協助院內120名患者轉院。
這場又急又快的雨勢導致部分街道變成河流，巴士和汽車動彈不得多達數小時；部分地下鐵和通勤火車路線關閉；飛機誤點或取消，拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）也必須撤離一個航廈的人員。
侯可（Kathy Hochul）說：「很遺憾的，我們必須預期這是新常態。」
侯可表示，紐約接下來6天仍將處於緊急狀態之中，以利迅速配發資源來因應危機。這場暴雨並未傳出任何人員喪生的通報。
白宮表示，美國總統拜登昨天和今天都已聽取相關簡報，若有需要，美國聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency）也已準備好提供協助。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1121001
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。