40歲香港男星吳浩康由於外形神似陳奕迅，被港媒封為「帥版陳奕迅」，他人帥桃花也旺，還傳出腳踏兩條船因而和鍾舒漫分手，去年他和「格鬥女神」辣模郭思琳奉子成婚，近期中秋佳節卻傳出家變，郭思琳氣到帶著才滿一歲的兒子離家出走，對此，郭思琳解釋那天只是去照相館拿東西，晚了一點回家，反問：「沒事，謝謝關心，大家是不是很想聽到我離婚？」

吳浩康過去曾和女星胡定欣、莊鍶敏、鍾舒漫交往，被封為情場浪子的他，去年和小他3歲的郭思琳雙喜臨門結婚，去年9月生下兒子「撐撐」，外界以為吳浩康終於定下來改當好老公、好爸爸，但據《東網》報導，知情人透露今年中秋節郭思琳在網上開罵老公，疑似為了拍全家福鬧翻，直說：「才不說為了你改期，又給你安排服裝，什麼都安排了，一句話不拍就不拍，兒子一歲拍張全家福都這麼辛苦你，那以後的節日你也不要出席，包括今晚中秋節。」

傳聞郭思琳更曬出自己背著小孩，左右手提著行李、蛋糕準備出走的照片，記者向她求證，她稱夫妻倆沒事，仍住在愛巢，求問她可否發張人在家裡的照片證實？忙著帶孩子的她以「賀爾蒙問題皮膚不好看」為由，拒絕回傳照片，雖否認婚變，但她脫口承認夫妻倆已經分房睡超過一年。

郭思琳無奈說孩子天天吵，讓老公不好睡才決定分房，她也睡不好，但強調分房不會影響感情，提供先前一家三口去主題樂園遊玩的照片，證明沒有鬧僵，而吳浩康後來表示那天因為遷就學生所以改變照全家福計畫，太太那天一個人扛東西又照顧小孩，聽到這個決定難免心情不好，才會在網上抱怨，他表示：「但為什麼要上網取暖，不直接跟我說呢？」