國造潛艦專案小組召集人黃曙光近日透露，「有立委阻撓國造潛艦計畫，甚至將機密資料外流」，前海軍顧問郭璽則點名，該立委就是藍委馬文君。針對此事，政治評論員李正皓提出五點分析，並直言，「真正的大秘寶在馬文君案上。」
李正皓昨日（9／30）於臉書分析關於馬文君事件的五點看法，分別為一、真正的大秘寶在馬文君案上，恭喜高虹安快解脫了；二、黃曙光不是高調的人，郭璽的工作不適合高調，會公開指控，不會是單純的私人恩怨。
三、民進黨立委趙天麟、林俊憲都加入，背後一定有馬文君的實錘證據，尤其是關於林公開點名的潛艦聲紋；四、4年前選舉有五眼聯盟間諜案，4年後選舉有馬文君的洩密案，背後都有老大哥；五、恭喜揭弊集團首領吳崢，這個案子燒起來，救的是立委選情。
不過，針對郭璽的點名，馬文君昨日在律師陪同下，前往南投地檢署按鈴控告郭涉嫌加重誹謗罪，她強調自己可受公評，將繼續善盡職責、把關預算。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。