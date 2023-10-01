國造潛艦專案小組召集人黃曙光近日透露，「有立委阻撓國造潛艦計畫，甚至將機密資料外流」，前海軍顧問郭璽則點名，該立委就是藍委馬文君。針對此事，政治評論員李正皓提出五點分析，並直言，「真正的大秘寶在馬文君案上。」

李正皓昨日（9／30）於臉書分析關於馬文君事件的五點看法，分別為一、真正的大秘寶在馬文君案上，恭喜高虹安快解脫了；二、黃曙光不是高調的人，郭璽的工作不適合高調，會公開指控，不會是單純的私人恩怨。

三、民進黨立委趙天麟、林俊憲都加入，背後一定有馬文君的實錘證據，尤其是關於林公開點名的潛艦聲紋；四、4年前選舉有五眼聯盟間諜案，4年後選舉有馬文君的洩密案，背後都有老大哥；五、恭喜揭弊集團首領吳崢，這個案子燒起來，救的是立委選情。

不過，針對郭璽的點名，馬文君昨日在律師陪同下，前往南投地檢署按鈴控告郭涉嫌加重誹謗罪，她強調自己可受公評，將繼續善盡職責、把關預算。