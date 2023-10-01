民眾黨總統參選人柯文哲日前在深藍軍系活動中喊出「藍白最後一定合」，引發外界熱議。對此，國民黨前立委陳學聖持正面看法，他認為，柯文哲這番話猶如「扶侯友宜上馬」，讓藍白合向前跨了一小步，足以帶給藍營無比激勵，覺得下架民進黨有望，氣勢也會因此起來。

陳學聖昨日（9／30）在臉書發文表示，柯文哲的說法帶起了中秋連假期間最夯的話題，乍看之下，柯的作為會給人他在拉欠缺的深藍、長者票的觀感，但實際上，他卻扶了侯友宜上馬。陳學聖指出，侯友宜的支持度一直在2、3名之間盤旋，原因是藍營支持者恨鐵不成鋼，對侯和朱立倫、國民黨無力整合等事感到憤怒。

陳學聖認為，柯文哲在眾目睽睽下，說了藍白最後一定合，「勢，就是啟動了」。他指出，儘管很多人常說，柯文哲的原則就是「沒有原則」，但畢竟藍白合在過往只停於傳聞、放話中，現在總算是向前跨了一步。

陳學聖預言，這小小的一步，會給藍營帶來無比的激勵，覺得下架民進黨有望，氣勢也會起來，他也提到，2018年的韓流是在10月中旬後開始，「這次有否藍白合氣旋竄升？最起碼大旱之後，我們看到了一些雲霓」。