韓星車太鉉和2006年和初戀情人作詞家崔釋恩結婚，育有3位兒女，彼此相愛超過30年，是著名的模範夫妻，不過車太鉉近日在實境秀《快遞在蒙古蒙古》中，卻透露妻子身體不好，還當場流下男兒淚，節目播出後，引發外界擔心妻子的狀況，對此，他也透過經紀公司回應，表示妻子身體並無大礙。

車太鉉和高二就相戀的初戀情人崔釋恩在2006年步入禮堂，彼此相愛超過30年，車太炫始終沒有傳出任何緋聞，被封為是演藝圈的好男人代表。車太鉉近日在實境秀《快遞在蒙古蒙古》收到妻子的親筆告白信，感謝他一路以來的愛護和陪伴，車太炫邊哽咽邊念老婆的心意：「謝謝你一如既往地愛我、對我好，我們以後也要像現在，不對，是要比現在更相愛、更為彼此著想，如果沒有你的話，我該怎麼活，哈哈。」

妻子在信裡透露「最近我身體不太好，你承擔了我的份，還要照顧孩子很累吧？」表示她想要快點好起來、把事情做好，也讓車太炫說到最後情緒潰堤，爆哭透露妻子身體不好，這也是車太炫第一次在節目中透露老婆生病的事。

節目播出後，引發外界擔心車太鉉妻子的健康狀況，對此，他也透過經紀公司回應，表示妻子身體並無大礙。而實境秀成員金鐘國看到車太鉉和老婆感情那麼好，也羨慕直呼很溫馨，對婚姻有嚮往。