秋節前市場觀望氛圍，盤勢低量能交投整理收16,353.74點，周K線收小紅；秋節後盤勢拚重新站回月線，市場聚焦上市櫃公司九月營收以及AI股走勢兩大因素，前者關注大立光最新業績，後者留意廣達、技嘉等AI指標股行情。上周僅四個交易日，指數高低檔16,498點16,212點震盪286點，9月28日指數小幅站上5日線16,347點，但低於半年線（16,521點）、月線（16,569點）。上周的三大法人合計賣超386.91億元，外資周賣超354.14億元，自營商周賣超151.73億元，投信維持連買動作，投信周買超118.63億元。秋節前最後交易日（9月28日）法人淨賣超61.87億元，外資賣超77.34億元、自營商賣超18.11億元，投信則買超33.72億元。9月28日外資未平倉空單1萬84口，周小幅增持空單529口。時序進入10月，秋節前觀望可望回流，市場首要關注上市櫃公司九月營收，尤其蘋果新機開賣提前拉貨效應，市場首要關注蘋果供應鏈業績表現，其中大立光慣例5日將率先公布業績，成為觀察蘋果供應鏈業績先行指標，將影響蘋果供應鏈以及光學族群股價走勢，而大立光九月中旬以來股價也守穩2,000元關卡。其次，秋節前雖然低量能交投整理格局，但AI股廣達、技嘉、緯創、緯穎、世芯-KY、光寶科、台光電、金像電等維持交投活絡，也支撐股價相對強勢表現，兼具權值龍頭及AI指標台積電收523元，也回到5日線，秋節後被市場寄望隨觀望買盤回流，能挹注AI相關股價上揚動能，屆時有機會帶動指數突破半年線及月線。秋節後首周海內外法說會題材股，包含致茂、春源、立凱-KY、瑞昱、光寶科、聯茂等；除權息方面，有和勤、晶呈科技、材料-KY、台苯、杏國、義隆、振宇五金、泰金寶-DR等，也影響個股行情波動。