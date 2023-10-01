消防人員連日搜救，終於在二斜坑溪谷附近找到失蹤多日的吳男。（照片 / 柯毓庭翻攝）

一名吳姓男子（55歲）於9月24日獨自到新北市平溪區古道登山，深夜時仍未歸宿，吳妻隨後緊急報警處理。警消單位獲報後組成8人團隊入山搜救，然而連日搜救卻未尋獲，直至9月30日，搜救人員於平湖步道入口100公尺下溪底尋獲吳男，已成冰冷遺體，家屬得悉後難掩悲傷，本案後續將由檢警相驗以更進一步釐清詳細死因。

新北市消防局於上月24日晚間接獲報案，吳妻稱丈夫吳男（55歲）早上6時許出門，直接晚間仍未歸家，疑似登山迷途。消防局獲報後，隨即派員趕抵進行搜救，直至當晚11時許仍未發現吳男身影。

現場指揮官考慮當時山上起濃霧、視線不佳，於是暫停搜尋行動，隔日上午9時於入山處再派員進行搜尋。第六大隊搜山多日，卻仍未發現吳男身影，瑞芳警分局同時從中協尋，經查吳男最後身影出現於上月24日清晨7時46分在大華火車站。

據了解，吳男家屬於其失蹤期間曾經連問兩家廟，廟方皆一致答復：「在溪旁」。果不其然，消防人員於昨（30日）下午1時22分許在一處溪谷，平湖步道入口100公尺下溪底尋獲吳男，但吳男已成一具冰冷遺體。

瑞芳警分局表示，將依規定製作相關人員筆錄，同時報請基隆地檢署檢察官刑事相驗，以釐清死因。