美國參眾兩院9月30日表決通過為期45天的臨時支出法案，避免美國政府於10月1日關門大吉，支出法案將讓政府持續運作至11月17日。

由於財務短缺，美國政府原本將於當地時間10月1日凌晨零時1分起關門，不過就在大限前數小時，美國眾議院通過45天臨時支出法案，參議院隨後也批准這項法案，終止政府部門關閉的命運，目前法案將送交拜登簽署。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社、美國之音報導，美國聯邦政府於10月1日開展新的財政年度，不過在此之前，參眾兩院議員一直無法就新財年的預算案達成共識，如果無法在新財年之前通過預算案，政府財務就會面臨斷炊，造成部分政府部門關閉，雇員也無薪水可領。

在眾院共和黨人內鬥數周後，共和黨籍眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）30日上午提出一項權宜支出法案，讓聯邦政府能再持續運作45天至11月17日，這項法案排除了額外援助烏克蘭的基金，但增加了160億美元的聯邦救災經費，達成美國總統拜登的所有要求。

眾院9月30日稍早以335比91票通過法案後，參院也在當天晚間以88票對上9票的懸殊差距通過法案。

目前法案將送交拜登簽署成法。

共和黨眾院議長麥卡錫突然放棄黨內右派大幅度削減支出的要求，找上民主黨支持、協助通過法案，可能讓他自己賠上議長大位，黨內右翼人士威脅將發動投票，將他拉下議長職位。

不過美聯社也警告，如果權宜支出法案於11月中到期前，參眾兩院無法就新財年通過更多預算，屆時恐再引發另一場危機。