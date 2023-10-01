分隊的義消規定不能超過60歲，今年59歲的郭宏政直說「不捨分隊夥伴們」。（張毓翎攝）

麻豆義消郭宏政參與維冠大樓搜救發現生還者

擔任義消32年的台南麻豆義消分隊長郭宏政，參與過莫拉克風災、維冠大樓倒塌等救援，以及無數火災和車禍搶救，甚至會徒手抓蛇，「哪裡有需要，就往哪裡衝」的幹勁，從不求回報。上個月他的小兒子在國道發生車禍，車子全毀，人卻奇蹟似的只受擦傷，讓他感觸良多地說，多做善事無形中真的有福報。

郭宏政說，民國80年麻豆消防分隊廳舍大樓興建時，他負責其中的弱電工程，當時熱心公益的人很多，義消不缺人，有朋友跟打賭他加不進去，最後好勝心驅使，總算加入義消行列，開始接觸救災、救難等工作。

他回憶，20幾年前，有一名小偷爬到平房屋頂欲輕生，警消到場後，該名小偷原本有挾持一人，後來把人放走又叫他上去，見情況危急，他便也爬了上去，請那位小偷吃檳榔、抽菸、喝飲料，彼此如兄弟般聊天，使小偷解除心防，消防弟兄再從後方上來壓制。

2009年莫拉克風災，麻豆淹水嚴重，他因為會駕駛竹筏，第一時間到前線協助撤離百姓，有次要開竹筏救出一戶受困屋頂的1家4口，正巧經過一棟平房，看到一位阿嬤孤零零地在地面，水已經淹到脖子，周邊沒有任何人，他趕緊大喊：「阿嬤！我載妳出來好不好？」，阿嬤驚恐地點點頭，及時被救出。

讓他記憶猶深的，還有2016年0206維冠大樓倒塌事故，前後去了8天，是他人生第一次在外面過年，那時有個1家8口僅一人存活的家庭，該生還者就是被他發現。當時他在一處瓦礫堆聽到很微弱的聲音，儘管其他人覺得底下沒人，準備前往下一處搜救，他仍不放棄，朝瓦礫堆深處大喊，底下果然傳來回應，眾人立即通知指揮站，下挖救援。

他還提到，麻豆義消在以前台南縣時代是主力分隊，任何地方有工廠火警，消防局就會請麻豆義消來支援，除了他，隊上另5人都幹勁十足、很敢衝，最遠還跨區支援到永康、仁德，別的轄區分隊有需要，他們就會過去幫忙，事後再自己花錢叫計程車回家。

由於分隊的義消規定不能超過60歲，今年59歲的郭宏政，無奈說「很可惜，不然想繼續做下去」，現在各分隊都很缺義消，但能體諒可能年輕人面對經濟壓力大，縱使有熱情也得考量現實，不過若是行有餘力，仍期盼有更多人一起來為地方服務。

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