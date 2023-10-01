中秋3天連假許多民眾出遊，也發生不少亂象，一名網友昨天逛百貨公司，吃完晚餐後稍坐休息區休息，結果一轉頭看到隔壁的男子竟脫掉涼鞋，赤腳跨在桌上晃，噁到差點讓原PO差點把晚餐吐出來，連樓管來勸導他也不聽，還回嗆「休息區不能翹腳？你們什麼口氣！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，昨天（9/30）與家人在台北市美麗華吃完晚餐，在沙發區休息一下再去下個行程，沒想到看見隔壁一對男女居然脫鞋赤腳晃來晃去，尤其男子更誇張，還把臭腳跨在桌上「饋咖」，害原PO一家看了差點把晚餐吐出來。

男子邊饋咖邊吃零食，像在自己家。(翻攝自爆怨公社)

原PO說，之後樓管來勸導這對情侶把鞋穿上坐好，這對情侶居然還嗆「休息區不就是讓客人放鬆休息？不能翹腳？不能跨腳？你們什麼口氣！」女生還說，「別人看了不舒服，是他們的事，他們可以不要坐在這裡」，讓原PO聽了無言，無法再坐下去，馬上離開。

男子在百貨赤腳饋咖的行徑，讓網友們紛紛痛批，「看樣子就知道素質教育低」、「這個腳看起來好髒，好噁心」、「但那個看起來真的好像饋咖的，以後應該會收起來了，可憐的樓管」、「沒教養的一家人，自私又沒水準」、「看臉就知道臉皮很厚的台灣鯛跟自以為」、還有人表示「我也超討厭這種人…我在咖啡廳真的遇到很多人在沙發區脫鞋子盤腿，每次喝咖啡一定避開那區」。