高雄43歲莊姓男子於9月30日深夜在餐廳內飲酒喝到斷片，友人勸其返家，但莊男不聽。有民眾見狀以為餐廳發生糾紛，於是報警。警方到場勸說莊男勿再飲酒，莊男不聽還以三字經辱罵警員。警方當場依妨害公務罪嫌逮捕，帶回派出所偵辦。

左營警方於9月30日深夜11時53分許獲報，華夏路與重信路口有多人糾紛情事，立即派遣線上快打部隊到場處理。警方到場發現只是酒客仗著酒意喧嘩，沒有糾紛。

警員柔性勸說莊男勿再飲酒，友人也在旁阻止莊男不要有脫序行為發生，未料莊男失控並以三字經辱罵警察。警方將其帶回派出所偵辦，莊男清醒後，顯然忘記自己曾經辱罵警察，警方播放影片給他看，他也不復記憶，沒有對其所為表示意見。

警方將朝妨害公務偵辦此案，待訊後移送橋頭地檢署。警方呼籲，民眾如於公務員依法執行職務時當場侮辱，或對於其依法執行的職務公然侮辱者，將處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

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