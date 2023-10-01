一年一度的中秋節，不少人和親朋好友相聚烤肉、賞月，不過上（9）月29日中秋夜當天，卻有民眾目睹台南上空出現一道詭異藍光直衝天際，對此，知名民俗專家廖大乙指出，這類罕見的天文現象被稱為「異象」，適逢遇上60年一次的黑兔年，以民俗角度來說，恐怕不是好兆頭，提醒民眾要特別小心。

據了解，有民眾29日傍晚開車行經國道1號安定交流道附近，途中忽然看到天邊射出一道神秘的藍色光束，時間約在當天下午5時50分到晚間6時20分之間，還伴隨著白光及微紅光。

對此，廖大乙表示，古代沒有氣象局，這類罕見的天文現象都被稱為異象，是上天在向蒼生傳達訊息，大多不是好兆頭，尤其今年又是60年一次的黑兔年，警示意味濃厚。

廖大乙提醒，雖然今年只剩下幾個月，但還是不能輕忽，務必提高警戒、凡事謹慎，避免惹來不必要的災禍；平時也可以多做善事，必能逢凶化吉。

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