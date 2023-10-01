去年代表藍營挑戰高雄市長選舉的國民黨智庫執行長柯志恩，昨日（9／30）重回去年首場大造勢的場地夢時代前廣場，表示感動未減。國民黨青年部前主任陳冠安對此有感而發表示，去年高雄選舉國民黨得票率能衝破40%，有3個內部事件很重要，其共通點為「感動」，並點出2024選戰關鍵。

柯志恩昨在臉書提及，去年的9月30日，她在夢時代前廣場受到上萬民眾的鼓勵和加油，那是她參選高雄市長的首場大型造勢，也是首度深刻體會到大進場要走上台有多不容易，一年後重返舊地，柯說往日光景彷彿在眼前重現，縱使時光荏苒，但感動卻絲毫未減，「期待不久的將來能與大家再次相聚」。

看到柯志恩的po文後，陳冠安翻出舊照回憶當時情景，並指出2萬人齊聚南高雄，確實是整場選戰氣勢抬升的關鍵，也讓很多不好看的人刮目相看；他認為去年高雄選戰，國民黨得票率之所以能從12%衝到40%，有3個內部事件很重要，分別是柯志恩鳳山街講、930大造勢和廟口開講。

陳冠安強調，這3件事雖然參與人數差距很大，從幾百、成千到上萬，但有一個內核是共通的，就是感動。陳冠安認為，藍營的團結、基層的集結、政治人物和人民的連結，這三個結也是任何選戰的關鍵，「2018如此、2022如此，2024更是如此」。