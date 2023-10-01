高雄1名35歲謝姓男子跟上健身風潮，想練出傲人胸肌，沒想到卻因姿勢錯誤、暖身不夠，加上負荷重量太大，導致肩膀疼痛，痛到連手都舉不起來，前往中正脊椎骨科醫院就診後發現，謝男的右肩盂唇撕裂合併肱骨水腫，經過超音波導引 PRP （高濃度血小板）注射治療後，謝男終於又可重回重訓場了。

近年健身、重訓蔚為風潮，伴隨而來的運動傷害也日漸增加，肩膀是重訓最常受傷的部位，其次是背部及膝蓋。謝男熱愛重訓，想練他的肩背肌群，沒想到訓練過度「操過頭」，造成肩膀疼痛，在他院嘗試體外震波等復健，但效果有限，轉而求助中正脊椎骨科，經核磁共振MRI檢查發現他右肩盂唇撕裂合併囊腫，以及肱骨水腫。

復健科醫師林純如說，正常人骨頭表面光滑，但受傷骨頭的骨皮質凹陷，經由「超音波導引 PRP (高濃度血小板)注射治療」，將生長因子注射到受損部位，修復受傷的後肩盂唇，並在肱骨頭做骨內注射治療，治療後肩膀不再疼痛，也恢復重訓運動，不僅肌群長回來，也重拾自信。