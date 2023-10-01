今日是中共建政74周年，北韓官媒朝中社報導稱，北韓領導人金正恩依慣例致電中國國家主席習近平，祝賀「新中國」成立74周年。金正恩表示，將與習近平一道，為鞏固發展新時期的朝中友好關係、維護地區和世界的和平穩定積極努力。

金正恩在賀電中表示，中共建政以來，中國人民緊緊團結在共產黨的周圍，戰勝了歷史的各種挑戰和考驗，為建設社會主義、實現民族繁榮開展了強有力的鬥爭。金正恩說，過去10幾年裡，以（習近平）總書記為核心的中國共產黨在黨和國家的建設偉業中取得了令人矚目的成就，北韓黨、政府和人民為此感到高興。

金正恩強調，我堅信在總書記同志的領導下，中國人民將在全面建設社會主義現代化國家、維護國家主權和領土完整的鬥爭中取得成果。朝（北韓）中兩國在捍衛、弘揚社會主義的悠久征程中始終如一地予以相互支持和聲援。我將與總書記同志一道，為鞏固發展新時期的朝中友好關係、維護地區和世界的和平穩定積極努力。