夜市是台灣獨有的特色，一名男子利用中秋連假和家人到士林夜市，批評夜市的小吃攤位售價偏高、環境髒亂、攤販占用人行道、不斷吸到他人二手菸等，大喊「在台灣逛夜市根本是在找罪受」，貼文讓一票網友共鳴。

原PO昨（9月30日）於PTT八卦板指出，傍晚和家人到士林夜市，逛了一圈又改到商場吃晚餐，他批評夜市幾乎都是服飾店、娃娃機及射氣球，賣小吃的攤位售價不便宜，店家也幾乎沒有內用座位，用餐環境泛有黑色的油汙、地上都是圾垃，又熱又臭，還會吸到他人的二手菸，人行道被攤販占用，造成人車爭道的亂象。

原PO批評，台灣夜市完全沒有規劃，行人光是走路就覺得不舒服，環境衛生糟糕、東西也沒特色，逛夜市不如去商場，環境舒服又有冷氣，餐廳美食街選擇也很多，直呼「在台灣逛夜市根本是在找罪受，搞不懂夜市怎會變成一個景點？」

網友看了他的發文，紛紛留言，「無法反駁！隨便吃吃都破500元，不如去百貨吃」、「最好笑還帶外國人逛夜市，我都覺丟臉了」、「很久沒去了」、「以前真的不錯，能吃到很多美食」、「台灣夜市熱、擠、臭、髒和貴」、「全台都一樣，沒有幾個有自己特色的」。

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