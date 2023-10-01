36歲「神仙姐姐」劉亦菲過去出演古裝劇《神鵰俠侶》打開知名度，之後作品叫好又叫座，更一舉進軍好萊塢拍攝真人版《花木蘭》，最近以《夢華錄》再創人氣高峰，空靈氣質深受不少觀眾喜愛。近日網路上瘋傳一段劉亦菲談論吻戲的訪問，一番答覆被網友盛讚人間清醒。

劉亦菲過去採訪被問及對於拍攝吻戲的看法，她說自己並沒有太多所謂的激情戲，通常拍攝方式也較為簡單，她希望外界不要對女性或是年輕演員有偏見，不要把關注全放在吻戲、激情戲上頭，而忽略情節本身意義。她表示：「每個人都會經歷愛情，電影講的就是人生，可能講的是你未曾發現的自己，這是很有意思的地方，怎麼能迴避掉呢？」

面對長年「仙女」標籤，她則說：「對我來講沒有所謂擺脫玉女形象，我沒有給自己定性。」她認過去剛入行，演技未成熟時，不那麼有自信，有時候收著，順從導演安排，曾一度覺得被架在那，不過隨著經驗漸多，她覺得反而能用自身長相、氣質來創造角色，她也強調從不在意鏡頭前美醜，只希望能夠享受創作的過程。

事實上，劉亦菲曾被李安邀請出演色戒「王佳芝」一角，李安曾經表示：「我心中的王佳芝，該是氣質典雅，身材極好，身高在164到168公分之間，視覺年齡則在19歲以上，但不要超過23歲。」不過，劉亦菲看完劇本後便拒絕了，因為當年的她年僅19歲，母親與她本人都認為年紀尚輕還不適合出演。