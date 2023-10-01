一名23歲男子因急性胰臟炎住院，抽血檢查結果讓醫師嚇一跳，三酸甘油酯竟飆到6408，屬於高三酸甘油酯引起的胰臟炎。經進一步詢問，醫師推斷，該患者平常應該就有高血糖和高三酸甘油酯沒有控制，加上前一晚吃了較油的蛋黃酥，成了引爆點。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文表示，該名年輕患者沒有喝酒也無膽結石，因肚臍周圍劇痛來急診，隔天卻因急性胰臟發炎而住院，且是最嚴重的E等級，抽血檢驗血糖飆到500多，三酸甘油酯也高達6408，屬於高三酸甘油酯引起的胰臟炎。

在醫院查房時，錢政弘詢問該名患者，疼痛前有沒有吃什麼比較油的食物？對方才想到前一天中午有吃漢堡、接著晚餐還吃了蛋黃酥。此外，在家族病史方面，其阿嬤和父親都有糖尿病，但患者不曉得本身是否有三高問題。

錢政弘提到，從抽血結果推斷，該男子平常應該就有高血糖和高三酸甘油酯沒有控制，此次吃到蛋黃酥應該只是一個引爆點。醫師直言，沒想到對方這麼年輕就胰臟發炎，若沒有自我意識到嚴重性，將來各種疾病還會陸續出現。

根據衛福部資料顯示，三酸甘油酯正常值是25～150 mg/dl；最好控制在150 mg/dl以下，一旦超過600 mg/dl就隨時有急性胰臟炎發作危險。