先前名模隋棠遭指控放任小孩吵鬧，雖然最後雙方以不再提告收場，仍可見「千金買房，萬金買鄰」的重要，知名媒體人胡孝誠也曾上節目透露遇到誇張鄰居，被對方啪啪啪時的嘿咻聲吵到崩潰，他忍不住在823砲戰當天出手，寫紙條警告對方「對你們日夜砲擊身心疲累」，但鄰居依舊相應不理，逼得他只能報警。

胡孝誠先前上《新聞挖挖哇》分享自己單身多年曾遇過奇葩鄰居，由於他在中和的住所不僅地板薄、天花板也很薄，導致隔音不好，隔壁也是一間小套房，起初他看鞋子知道是個單身男子獨居，某天在鄰居球鞋旁邊多了雙高跟鞋，他就知道今晚不妙，肯定有場「腥風血雨」。

胡孝誠透露在823砲戰當天對鄰居下最後通牒。（圖／中時資料照片）

胡孝誠形容果當晚就聽到女聲酥麻的聲音，還有床固定撞擊牆壁的聲音，好巧不巧可能胡孝誠的床可能跟鄰居的床僅隔一道牆，因此睡覺時感受到的叫床聲更是大聲，胡孝誠以為忍過一晚就好，沒想到鄰居男子的精力超旺盛，每晚都發出聲音，胡孝誠忍無可忍，便決定在823砲戰當天發出最後通牒。

【精華版】嘿咻叫床太大聲？鄰居夜夜笙歌讓胡孝誠身心崩潰

胡孝誠表示當天他就用A4紙寫了字條貼在鄰居門上，表示今天是823砲戰紀念日，「我對你們這樣子的日夜砲擊已經身心疲憊，我是一個老人家孤單寂寞，你們這樣可能會造成我心臟病或中風」，希望對方收斂一點，但隔天字條消失了，叫床聲還是照常出現，胡孝誠只好報警，對方看警方上門才不得不改床的位置，噪音確實變小，胡孝誠笑說：「可能換另一邊（鄰居）倒楣」。