你是被愛沖昏頭的人嗎？《搜狐網》盤點十二星座，點名巨蟹、獅子、天蠍、雙子、水瓶5星座是超級戀愛腦。陷入感情的世界，他們會選擇欺騙自己，承擔更多責任，甚至因此傷心又傷財，真的愛到卡慘死！

▌巨蟹座

巨蟹喜歡照顧情人，即使發現對方並不適合自己或有不合理的缺點，仍然會不斷替對方掩飾及欺騙自己，從沒為自己想過，因此被背叛時也成了吃虧輸家。

▌獅子座

獅子非常有自信，談起愛情不計成本，即使為情人傾家蕩產也在所不惜，因為情人在他們的眼裡是完美無暇的，只能說他們是愛情傻瓜。

▌天蠍座

天蠍談戀愛時會完全信任另一半，即使情人出軌的流言傳來，也寧願選擇被騙。他們自覺眼光正確，不會受到旁人影響，天蠍談戀愛後就變得很沒心機。

▌雙子座

雙子好強不喜歡吃虧，但談起戀愛就會失心瘋。他們太高估自己，認為只要自己能力比對方強，都樂於承擔更多責任。就因為這樣，最後往往傷心又傷財。

▌水瓶座

水瓶自認可以掌控愛情主導權，即使對方有不合理要求，他們也會欣然配合，所以受到委屈也只會讓自己承受，只能說愛情的世界是沒有道理可言。