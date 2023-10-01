澎湖北海離島吉貝村的垃圾掩埋場昨下午3時許起火，但由於廢棄物底層蓄積沼氣，加上動線不佳，無法挖掘底層垃圾，導致火勢持續悶燒至今並有復燃跡象，警消雖引海水滅火，並陸續從澎湖本島增援消防員，但到現在仍無法有效撲滅，燃燒的異味在半夜還遠傳至20公里外的馬公市郊都聞的到。
澎湖縣政府消防局表示，現場燃燒面積約7000平方公尺，仍持續會復燃，惟尚無明顯危害，為維持吉貝分隊消防車必要之消防水源，現場搶救用水於昨晚10時起改以抽取海水方式進行滅火，除持續搶救及監控外，也已協調鄉公所徵調怪手進場開挖，輔以水線降溫滅火，才能有效撲滅。
澎湖縣政府消防局是昨（9／30）日下午3時19分接獲民眾報案，指稱白沙鄉吉貝村垃圾掩埋場有廢棄物燃燒，於是立即派遣吉貝分隊2車3人前往現場，搶救人員到達場後確認係掩埋場內部垃圾悶燒，立即部署水線灌救。
雖火勢曾一度獲得控制，但由於廢棄物底層蓄積沼氣，而挖掘機因動線不佳，無法進場協助挖掘底層垃圾，導致火勢持續悶燒並有復燃跡象。因此又於晚間另派遣第二大隊及白沙分隊共5人，由副大隊長王思源擔任指揮官，於昨晚8時搭乘船艇前往吉貝支援，今日上午再增派人力及裝備前往吉貝支援搶救勤務。
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