大陸國家統計局公布，9月製造業採購經理指數（PMI）為50.2，為3月以來首次回到50以上的擴張區間，略高於市場預期。港媒指出，其中新訂單分類指數連續兩個月擴張，反映市場需求繼續改善，分析認為大陸製造業似乎已經見底，不過明年外需仍然疲弱，消費者信心未見恢復，預期難以快速反彈。

香港《明報》昨報導，製造業PMI構成指數中，9月新訂單指數為50.5，按月升0.3，新出口訂單指數雖然仍處於收縮的47.8，不過較8月增1.1，在手訂單則按月再收縮0.6至45.3。生產指數按月升0.8至52.7，反映製造業生產擴張加快；反映用工景氣的從業人員指數，按月上升0.1至48.1，仍處於收縮區間。

連同上周公布的8月工業企業利潤，自去年6月以來首次按年回升，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，數據反映對大陸製造業需求雖不強勁，但有見底跡象，出口訂單受制外圍經濟放緩，影響電子產品等需求，面臨較大壓力，但新訂單繼續擴張，反映過去數月疲弱的內需有一定程度復甦，加上企業疫後去庫存已進行1年，差不多進入尾聲，也帶動製造業供應鏈訂單回升。

不過，吳卓殷認為，大陸製造業回穩後未能快速回升，偏向為L形走勢。雖然大陸製造業在未來數個月，可受惠蘋果供應鏈和補庫存需求繼續改善出口，但明年外需仍然較弱，而內需則仍受企業和消費者信心較弱影響，居民對未來收入前景不明朗，會偏向增加餐飲和服務類消費，減少對汽車、電子產品等高價商品需求。

另按企業分類，大陸大型企業PMI回升至擴張水準，按月上升0.8至51.6。不過，中型和小型企業PMI則繼續收縮，中型企業8月持平在49.6，小型企業則按月升0.3至48.0。

外媒指出，政策刺激開始發揮作用，但經濟反彈高度不平衡，部分產業受惠於公共投資和貨幣寬鬆，但房地產幾乎沒有回穩跡象，而中小公司仍在掙扎。假如沒有更多的政策支持，復甦步伐仍將波折。

大陸9月非製造業PMI達51.7，連續9個月擴張，高於市場預期的51.6，較8月升0.7，為4月以來首次回升。至於9月綜合PMI為52，較按月升0.7；其中服務業PMI升0.4至50.9，建築業PMI則升2.4至56.2。

吳卓殷表示，政府基建增加和推出支持房地產政策，提振建築相關企業情緒，不過建築業PMI長期處於擴張區間，但近兩年地產投資按年下跌，反映指標與房地產投資相關性不大。