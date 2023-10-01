受到俄烏戰爭影響，北約（NATO）各國紛紛投入更多資源，以強化自我軍事防禦能力，美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的F-35隱形戰鬥機成為搶手貨。繼去年希臘下訂至少20架後，羅馬尼亞也正式表態購買，毫不手軟地要用48架F-35，汰換掉整個F-16機隊，展現大幅提升空戰力的決心。

《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報導，目前羅馬尼亞空軍機隊成員仍是蘇聯製造的米格-21戰機（MiG-21），先前布加勒斯特當局已向葡萄牙買進17架二手F-16戰機，預計今年年底前還會從挪威添購32架，組成一支49架F-16的機隊。

F-35 Fighter jets purchased from the USA



Norway 52, Poland 32, Finland 64 Romania 48 and Czechia 24



208 F-35s in total



Putin has force NATO to arm themselves to the teeth



Who would of ever imagine this#UkraineRussiaWar #StandWithUkraine #UkraineWar #SlavaUkraini #Ukraine https://t.co/aRbPuuU2T3 pic.twitter.com/vTdGMNAkOd — Luis (@2536luis) September 27, 2023

然而大約到2030年，這批二手貨就會因為太過老舊而面臨退役，因此國防部提出採購F-35A隱形戰機計畫，並從一開始的2個中隊、32架戰機，擴增為3個中隊共48架，徹底對機隊大換血，目前採購案已送交國會審查。

羅馬尼亞國防參謀長佩德雷斯庫（Cili Daniel Petrescu）表示，這將是該國國防史上最龐大的採購計畫，將分為兩階段實施，第一階段先買入32架，總金額65億美元（約新台幣2096億元），象徵空軍戰力的一大躍進。過去羅馬尼亞每年軍事預算占GDP比例2%，今年達到2.5%，當局解釋是因為俄烏戰爭所致。