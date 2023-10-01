大陸的中秋十一長假才剛開始，不少旅客就在社群媒體抱怨，自己還沒出發，提前購買的機票價格卻「大跳水」，有航線甚至減價一半，感覺虧損了數千元（人民幣，下同）。有分析指出，部分機票大減價或因航班運力過剩。

《星島日報》報導，據大陸文化和旅遊部預計，今年十一假期大陸國內旅遊預計8.96億人次，比去年增長86％，預計旅遊收入7825億元，比去年增長138％。不過，客流漲幅似乎未能跟上運力漲幅。

航旅縱橫大數據顯示，十一假期計畫執行總航班量近14萬班，日均航班量比2019年同期大增20％。但截至9月25日，十一假期機票預訂量僅恢復至2019年同期水準。

有網民自稱，9月初購買的9月28日從成都前往烏魯木齊單人往返票價為4054元，但9月27日查詢時，發現同一航班竟然降到1850元。他無奈說，旅行還沒開始，感覺已虧了2000多元。《每日經濟新聞》報導，有旅遊平台10月3日成都飛烏魯木齊機票最低只需93元。

民航專家林智傑認為，臨近假期機票價格跳水不太常見，反映十一出行熱度或不如預期，銷售進度落後，所以出現價格倒掛情況。