東北季風今天報到，氣象署表示，大台北及東半部地區高溫稍降，很多民眾擔憂，小犬颱風將接近台灣，而秋颱都很恐怖，是否會與這波東北季風產生共伴效應造成大量降雨，氣象達人彭啟明指出，預測東北季風周二、三會減弱，不會有顯著的共伴效應，但周三至周五3天，東半部要注意較大雨勢。

彭啟明在臉書發文，東北季風今天報到，可能北部、東半部比較有感，中南部沒什麼感覺。在秋天開始逐步有增強的東北季風，代表季節的改變，不過一開始的強度及持續性都不夠，要逐步一波波的加強。

至於很多人問到秋颱都很恐怖，小犬會是秋颱嗎？彭啟明說，氣象人員認知的「秋颱」，常常是代表配合上東北季風，颱風沒進來但外圍的水氣配合東北季風的「共伴效應」，讓東北部常常有異常的降水。目前小犬颱風的路徑預測仍有不確定性，還是要看未來高壓發展，但預測上，東北季風預期是在周二、三（3、4日）時顯著減弱改變，預期不會有顯著的共伴效應，不過東半部還是要留意較大雨勢，尤其周三至五（4至6日）這3天。

彭啟明表示，最新預測顯示，小犬颱風今明（2日）兩天以北北西轉西北方向移動，強度持續增強，周二（3日）轉往西移動，周三到周四（4、5日）通過巴士海峽、周五（6日）遠離；依氣象署路徑評估，周二上午對東南方海域發布海上警報，周四下半天到周五警報陸續解除。周五至周日（6至8日）颱風遠離，雙十連假台灣附近轉東北風或東北季風影響，恢復多雲天氣，仍持續有較強陣風機會。