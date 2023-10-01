近年全台房價暴漲，不少年輕人感嘆買不起房，一名男子中秋連假返家，長輩見他換新iPhone，酸他「年年買iPhone，難怪買不起房、存不了錢」，將其PO上網，網友一面倒說，就算每年不換新iPhone，仍然買不起房。

原PO今（1）日於PTT八卦板指出，中秋連假返家，長輩看他換新iPhone 15，忍不住說「年輕人年年換iPhone難怪買不起房」、「錢都拿去分期買手機，哪存得了錢？」他認同長輩所說，年輕人年年汰換iPhone，卻又抱怨房價太高買不起的事實。

但原PO表示，有社交需求只好年年換新iPhone，不僅能被朋友投以羨慕眼光，還能滿足小確幸，他問網友他的觀點是否有道理？

文章吸引網友關注、留言，「笑死，我沒有年年買iPhone，我一樣買不起房」、「一年3萬能買的起房嗎？笑死」、「房子跟iPhone 差不多價格？」、「iPhone一台算5萬好了，30年也才存150萬」、「要省多少支iPhone才買得起房阿？」但也有人自曝自己還在用iPhone 8＋，剛在新北下訂一間新成屋，直呼「長輩是對的」；另也有人緩頰，「要去理解長輩真正的語意啦！長輩只是希望你節儉一些」。