新北市三重區仁愛街一處公寓6樓頂加蓋的鐵皮屋，今（1日）凌晨7時56分許驚傳火警。（照片 / 劉詠韻翻攝）

消防人員今清晨近8時接獲通報，指三重區仁愛街425巷發生火警，派遣25車共73人到場救援後，經查現場為一棟建築6樓頂加起火。（照片 / 劉詠韻翻攝）

家人出遊獨留他與哥哥卻遇火警！三重國一男這動作救了他自己

新北市三重區仁愛街一處公寓6樓頂加蓋的鐵皮屋，今（1日）凌晨7時56分許驚傳火警！消防人員獲報後趕抵現場時已經一片火海，所幸從火場中成功救出一名13歲國中生，據了解，他躲於房間內，又爬到房間窗戶外一處小縫，並將門、窗緊關，幸運毫髮無傷，讓消防員直呼「他救了自己一命」!

消防人員今天上午近8時接獲通報，指三重區仁愛街425巷發生火警，經派遣25車共73人到場救援後，發現現場為一棟建築6樓頂加起火，一名學生心急如焚向消防人員表示「弟弟還在裡面!」，消防隨即佈水線灌水搶救，但現場已一片火海，經搶救後消防順利進入，救出國一男同學。

「真是命大！他救了自己一命！」消防員說，這位國一弟弟很聰明，現場起火點就在弟弟房間門前的走廊，弟弟受困房間逃不出，機靈將門關起阻擋大火，又踩著放置在窗台外的冷氣室外機，爬到窗台外一處細縫藏匿並關閉窗戶抵禦，加上消防到場迅速、協助灌水降溫，弟弟才毫髮無傷、順利逃出火災現場。

據了解，國一弟弟一家人趁著中秋連假出國旅遊，剩下哥哥與他獨自在家，未料卻碰上火警，所幸哥哥逃得快，而弟弟則機警關門窗、加上消防人員動作迅速才命大獲救，詳細起火原因有待警、消進一步調查。

根據調查，現場為一般公寓，該火勢已於9時許撲滅，經消防局火調科初步了解，起火點為6樓客廳，火勢延燒範圍約90坪，波及5樓住戶遮雨棚，幸無人員受困及受傷。至於詳細起火原因，仍待消防局火調科進一步釐清。