中華隊滑輪溜冰女將李孟竹摘下金牌。（鄭任南攝）

杭州亞運進入10月1日，中華隊持續努力擴大滑輪溜冰獎牌庫。速度滑輪場地賽1000公尺爭先賽在上午登場，中華女將劉懿萱、李孟竹分別在兩組預賽、準決賽都滑出第1名，男子組也是黃玉霖、趙祖政一路順利滑進決賽。

女子決賽率先展開，賽前有兩人偷跑被罰，中華隊女將表現沉穩，李孟竹順利摘下金牌，劉懿萱銀牌。南韓選手李叡林試圖超車失敗獲得銅牌，第4名也是南韓選手朴民正。

緊接著登場的男子決賽，中華隊黃玉霖、趙祖政開賽落後，趙祖政後來追上成為銅牌，黃玉霖第4名。南韓崔光鎬摘下金牌，鄭喆元偷跑被抓但還是獲得銀牌。地主選手張振海晉級決賽，還在前幾圈領先，不過進入衝刺階段就被陸續超車，只排名第6。

中華隊這4位選手都在國際賽拿過金牌，劉懿萱、李孟竹是世錦賽金牌，即是世界冠軍。在2017年台北世大運橫掃23面獎牌以來，可以說滑輪溜冰隊就是中華隊的獎牌保證。