會吸人血的床蝨（又稱臭蟲，bedbug）大規模席捲法國巴黎，民眾紛紛分享床蝨在公車、地鐵、電影院座椅上爬來爬去的畫面，官員坦承：「沒人是安全的。」

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《衛報》（The Guardian）報導，床蝨「廣泛」席捲巴黎，民眾紛紛分享在當地公共交通系統、高鐵及戴高樂機場（Charles de Gaulle）目睹床蝨的影片及照片。

法國巴黎床蝨問題猖獗，地鐵、公車、電影院的座椅都有人目擊床蝨爬行。

上周一名地鐵駕駛員表示，在自己駕駛的巴黎地鐵8號線車廂內看到床蝨，除了大眾運輸系統，巴黎電影院也遭床蝨入侵，甚至有人在家中拍下床蝨爬到自己身上的影片，部分搭乘巴黎地鐵、區域火車通行的民眾表示，從現在開始搭乘大眾運輸工具時不再就座。

It's trending in France and all over our news, Paris is infested with bed bugs 😭 The city asked the government to take measures before the start of the Olympic Games next year 💀 https://t.co/J2NItBcS31 — Aria Isara 🇫🇷♌🕉 (@aria_isara) September 29, 2023

巴黎郊區伊萊羅斯（Hay-les-Roses）的一間公寓裡，除蟲公司人員掀開沙發布時，在接縫處發現不少仍在爬行的床蝨。

法國巴黎床蝨問題猖獗，地鐵、公車、電影院的座椅都有人目擊床蝨爬行。圖為巴黎郊區伊萊羅斯（Hay-les-Roses）一間公寓沙發布下發現的床蝨。（圖／路透社）

巴黎副市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）受訪時坦承：「沒人是安全的，你能在任何地方感染到牠們，並且將牠們帶回家，而且沒有及時發現牠們，直到牠們繁衍及擴散。」

他說巴黎政府收到愈來愈多求助電話，近幾周來民間公司接受民眾委託除蟲的請求也異常多。

1950年代以來，床蝨基本上已從民眾的日常生活中消失，但近幾十年來又再度出現，對殺蟲劑的抗藥性也愈來愈強。牠們可能潛藏在床墊、衣物及行李之中，於夜間吸食人血，床蝨可能造成民眾心理困擾、引發睡眠問題、焦慮及憂鬱。

圖為除蟲公司人員在巴黎郊區伊萊羅斯（Hay-les-Roses）一間公寓清理床蝨。（圖／路透社）

事實上法國政府3年前就展開對抗床蝨計畫，包括架設專門的應對網站及熱線電話供民眾洽詢。

不過葛瑞格華表示，儘管如此，每天有360萬人進出巴黎，無法將床蝨阻絕於市郊之外。

巴黎面臨床蝨問題。

「法國食品、環境及職業衛生安全局」（ANSES）專家菲特（Johanna Fite）表示，床蝨問題不只出現在法國，幾乎全球都有，主要原因在於人類會移動，人類短暫出遊後，透過行李將床蝨帶回家。

不過葛瑞格也強調民眾不需要對床蝨問題太過「歇斯底里」，他強調，床蝨問題不會對2024巴黎奧運構成威脅。

法國交通部長波恩（Clement Beaune）表示，將於本周召集交通業者，以採取進一步措施。