明揚屏東廠爆炸第9天尋獲最後1名失聯者，昨日經採集相關檢體送檢、由刑事警察局連夜比對DNA後，確定死者身分為傅姓班長。

屏檢指出，檢察官昨日接獲報驗後隨即前往相驗，並立即聯繫法醫研究所，會同法醫進行相驗採檢，採集相關檢體送驗，由屏東縣警察局鑑識科專人於昨日晚間將檢體送至刑事警察局，經刑事警察局連夜比對DNA，於今日凌晨確認為失聯的傅姓員工。

屏檢表示，檢察官已於今早聯繫傅姓員工家屬，並於上午10時在屏東市立殯儀館確認遺體編號無誤後，發給家屬臨時相驗屍體證明書，並將遺體交由家屬領回。