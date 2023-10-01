國造潛艦「海鯤號」日前對外亮相，國造潛艦專案小組召集人黃曙光透露，外購潛艦「紅區」關鍵裝備時，有立委從中阻撓裝備籌獲，前海軍顧問郭璽直接點名國民黨立委馬文君。民進黨立委高嘉瑜1日指出，此情況要追溯回2001年，當時朝小野大，藍委在2004年至2006年間將潛艦軍購預算案退回程序委員會、竟多達69次。

高嘉瑜在臉書指出，其實早在2020年就有包括CNN、富比世等媒體報導，台灣靠8艘新潛艦就能滅了陸奪島艦隊，可在往後數十年對中國入侵威脅造成強大阻力。但台灣鑑隊無法提早建軍的原因要回溯到2001年。

高嘉瑜說，陳水扁執政時，當時美國本已同意軍售8艘柴電潛艦，但因「朝小野大」，雖然是民進黨執政、國會卻是藍營過半，藍營立委在2004年至2006年間將潛艦軍購預算案退回程序委員會、竟多達69次，也讓台灣之後向美方提出的購買需求，都不再得到正面回應，也斬斷了台灣潛艦及早建軍的契機。

高嘉瑜表示，若按當時規劃，如果2004年國民黨沒有阻擋預算，2013年即可獲得第一艘美國軍售潛艦，對比海鯤號下水時間，台灣潛艦艦隊成軍至少延宕10年。

高嘉瑜表示，2004朝小野大讓台灣錯失鑑隊提早成軍的黃金十年，2024歷史不能重演，唯有民進黨國會過半才能真正守護台灣，避免潛艦國造計劃無法順利進行，港湖這席更是國會過半的關鍵，港湖過關、國會過半，嘉瑜也會持續努力，爲守護台灣、守護民主，國會過半努力。