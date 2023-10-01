70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長搞笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，近期都在專心經營早餐店，收入反而比當初當藝人多三倍，甚至被封為「東區億萬富婆」。秦菲菲最近現身資深藝人中秋聚會，卻爆出她身體微恙的消息。

秦菲菲出席盛會卻拄枴杖前來，讓許多人相當擔心，對此秦菲菲表示：「前陣子不小心腳扭到，現在這右腳比較不方便，但你看我還是很靈活的，不打緊」，接著拋開拐杖，開始原地踏步了起來，展現活力的一面。

秦菲菲擁有一副好歌喉，高中畢業一舉考上無線台歌唱訓練班，後來被引薦到演員訓練班。正式進入演藝圈後，秦菲菲憑著逗趣、率真的個性和才華，圈粉眾多電視機前的觀眾，成為台灣首代女諧星。30年前隱退演藝圈後，華麗轉身變成早餐店女王，結合眷村口味把江蘇獅子頭混搭出創意新吃法，陳鴻透露秦菲菲已躋身為東區億萬富婆，據知她曾說賣早餐的收入比當藝人時高3倍。

事實上，會秦菲菲走入創業一途的契機，緣於秦菲菲的父親，原來秦菲菲有陣子通告量較少，加上外型較有拍戲上的限制，秦爸便督促她：「賺錢做什麼都要趁年輕，不要每天在家等通告」，這番話點醒了她，於是她靠著自己闖出一片新天地。