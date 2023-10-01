港星陳煒是選美出身，在1996年獲得亞洲小姐冠軍，並以此打開知名度、踏入演藝圈，成為亞州電視一代花旦，陳煒早年因外型酷似天后梅艷芳，而有「小梅艷芳」的稱號，同時，她還是幸福人妻一枚，陳煒在網上曬出老公視角的泳裝辣照，大秀事業線和一雙長腿，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

陳煒和醫生老公飛泰國慶祝結婚1周年，近日適逢中秋節，她應景在IG發文：「中秋節快樂，祝大家團圓健康」，並放送老公視角的泳裝照，只見陳煒身穿黑色白邊泳裝，側躺在水床上，傲人美胸隨著動作更加「立體」，畫面看起來快倒出去，她更大秀一雙修長美腿，好身材相當養眼。

更不科學的是，49歲陳煒少女感十足，肌膚光滑透亮、細緻零毛孔，保養有術的她，臉上沒有歲月痕跡，完全看不出下個月將迎接半百生日，美照獲得一片狂誇：「流鼻血」、「Wahhh so hot（好辣）」、「美過嫦娥」。

陳煒曾當過4年的台灣媳婦，在2008年演藝事業高峰之際，嫁給小3歲的台灣富商顏志行，婚後淡出演藝圈，搬來台灣專心經營家庭生活，但因為對方事業忙碌、兩人聚少離多，婚姻僅維持4年，最後在2012年以離婚收場，陳煒恢復單身後積極回歸演藝圈，並在友人介紹下認識同樣離異過一次的醫師陳國強，她2019年認愛、2022年結婚，現在是幸福人妻一枚。