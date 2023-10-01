衛生局建議民眾可利用每月送健康到村里行動醫療巡迴、社區癌篩設站服務或至健康署資格審查通過醫療院所受檢。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣衛生局自今天10月1日起加碼推出「定期婦癌篩檢拿200禮券」活動，限量300位送完為止。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為響應10月國際乳癌防治月「及早預防、及早發現、及早治療」，鼓勵45歲至69歲女性，每2年定期接受乳房攝影檢查，嘉義縣衛生局自今天10月1日起加碼推出「定期婦癌篩檢拿200禮券」活動，限量300位送完為止。

乳癌蟬聯多年女性癌症發生率第1位，每年約有1萬多名婦女罹患乳癌、2000人死於乳癌，10月是國際乳癌防治月，而「乳房X光攝影」是目前國際認可，早期乳癌篩檢最有效的方式，國民健康署提供45至69歲婦女每2年1次免費乳房X光攝影篩檢，二等親有乳癌家族史的婦女，可提前至40歲接受篩檢。

嘉義縣長翁章梁表示，各地衛生所為推動癌症篩檢，努力以打電話、發通知單、明信片、簡訊搭配禮物等方式，為催檢不遺餘力，現在衛生局加碼送200元禮券活動，呼籲女性朋友們，為了守護健康，務必定期篩檢，自己健康自己作主，邀請大家一起來做篩檢，拿好禮。

衛生局長趙紋華提醒，每位婦女朋友都要記得粉色絲帶的乳癌防治宗旨「及早預防、及早發現、及早治療」，搭配良好的生活習慣，遠離菸、酒等致癌因子，飲食均衡，規律運動，是預防乳癌的不二法門，建議女性如符合受檢資格，可利用每月送健康到村里行動醫療巡迴、社區癌篩設站服務或至健康署資格審查通過醫療院所受檢。