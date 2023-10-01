「金曲歌王」王力宏因離婚風波沉潛了2年，上月重返台北小巨蛋連開兩場演唱會，他先前因婚變中的糾紛臨時取消許多大陸商演，最近「海潮宇宙音樂節」瀋陽站宣布將邀王力宏開唱，歌手陣容還有金曲歌后A-Lin（黃麗玲）、許鈞、白皮書樂隊等，也令人好奇大陸網友的反應如何。

王力宏2021年底遭前妻李靚蕾發長文指控，當時他人在北京，被網友發現上線一整晚似乎徹夜未眠，隔天他穿著黑色羽絨外套、戴口罩出現北京機場準備回台北，依舊禮貌對媒體打招呼，心情看似不被影響，然而原本訂下的商演活動全取消，也幾乎消失在鏡頭前多日，近期才重回舞台舉行世界巡迴演唱會。

王力宏將重返大陸登台表演。（圖／翻攝自海潮宇宙音樂節微博）

自今年底開跑的《ONE LEEHOM WANG 一個王力宏》世界巡迴演唱會，第一站選在美國拉斯維加斯，接著到泰國曼谷開唱，上月回到台北小巨蛋，11月將在馬來西亞吉隆坡的雲頂雲星劇場舉行兩場表演，暫時不見大陸場次，而近日「海潮宇宙音樂節」新一波邀請名單中出現他的名字，可說是正式重返大陸舞台。

A-Lin和王力宏等人受邀參加「海潮宇宙音樂節」瀋陽站。（圖／中時資料照片）

海報中可見演唱會製作單位將王力宏的名字放在第一排並用較大字型呈現，接著是A-Lin、白皮書樂隊、春浪島、九保、麻園詩人等，時間是本月14日，引來網友回應：「蓋世英雄來內地啦，期待在秋日和王力宏的舞台相見！」、「太期待了，那個男人他回來了！」、「wlh還有人看！？」、「這個價格我歇了」、「vip680（人民幣，約3005元台幣），普通480（人民幣，約2121元台幣）」、「盼了這麼久，二哥終於回歸大陸了」。