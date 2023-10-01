10月不再瞎忙，有些人要走運起風了！《搜狐網》盤點分析十二星座，牡羊、獅子、水瓶、射手4星座運勢倒吃甘蔗，未來將有各路貴人相助，從此順風順水、事業大躍進。

▌第1名：牡羊座

牡羊向來認真努力於事業，10月份將是得到回報之時。因為貴人意外現身，得道多助，機會和資源源源不斷，這有助於他們發揮自己的潛力。

▌第2名：獅子座

獅子充滿自信和決心，10月份將有貴人相助，因為貴人全力相挺，在事業上獲得了重要的資源和機會，這將有助於實現自己的雄心壯志。

▌第3名：水瓶座

水瓶座一直很獨立自主，10月份將有新希望。意外的貴人來到他們面前，事業將如虎添翼。得到貴人提供的重要資源和機會，他們實現自己的目標更近了。

▌第4名：射手座

射手積極大氣，性格也極有分寸。10月期間，他們將走出自己的路，雖說有待改進之處仍多，但不會再白忙一場，有足夠的機遇生財，終結之前的窮日子。