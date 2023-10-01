馬爾地夫首都瑪萊市長穆伊祖（Mohamed Muizzu）贏得總統決選。熱烈支持中國投資的穆伊祖先前承諾，若他勝選，將引領以豪華度假勝地聞名的馬爾地夫重新向北京靠攏。

法新社報導，45歲的穆伊祖今天在總統決選擊敗61歲的現任總統索里（Ibrahim Mohamed Solih），預定11月17日宣誓就職。

穆伊祖曾在英國留學攻讀土木工程，之後在恩師雅門（Abdulla Yameen）的政府中擔任建設部長，原本不太可能成為總統候選人。

但雅門因貪汙罪入獄後，穆伊祖臨危受命，代為領導「馬爾地夫進步黨」（Progressive Party of Maldives）打選戰。馬爾地夫是在印度洋由環礁組成的島國，位置具戰略意義。一般認為，這場大選將決定馬爾地夫未來會和中國還是印度結盟。

穆伊祖先前監督多個中國出資的基礎設施計畫，包括一座耗資2億美元、連接瑪萊（Male）與這個群島主要機場的大橋。

穆伊祖去年曾在線上會議告訴中國官員，如果他所屬的政黨重新執政，將拓展與中國的強健關係。

穆伊祖勝選，與選戰主打反印度在馬爾地夫過大的政治和經濟影響力有關。

印度與馬爾地夫的歷史有著千絲萬縷的關係，包括曾於1988年派兵弭平馬爾地夫政變。

印度的影響力一直是穆斯林占多數的馬爾地夫時而心生怨懟的根源之一。

去年有一個伊斯蘭主義團體衝進瑪萊的足球場，破壞場內的公開瑜伽活動，當時警方發射催淚瓦斯驅散抗議群眾。

穆伊祖所屬的馬爾地夫進步黨將自身塑造成國家利益的守護者，承諾讓馬爾地夫擺脫北方鄰國印度的干涉。

前公務員伊瑪德（Masood Imad）告訴法新社：「雅門從『印度滾出去』（India Out）運動中獲益，而這接著又助了穆伊祖一臂之力。」

馬爾地夫進步黨曾矢言要讓馬爾地夫擺脫印度小型軍事分遣隊。這支分遣隊運作4架捐贈的飛機，保護其廣闊的海岸線及協助醫療後送。

伊瑪德表示，他預期穆伊祖與印度重新談判其他雙邊協議。

穆伊祖也曾矢言要赦免雅門。雅門是馬爾地夫進步黨熱切擁抱北京透過「一帶一路」倡議提供金援的推手。

雅門因涉貪汙與洗錢，去年遭判刑11年，目前正在他獨裁執政期間關押反對派的同一個偏遠監獄島上服刑。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1121001