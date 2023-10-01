俄羅斯衛星通訊社報導，克里姆林宮官網今日發布俄羅斯總統普丁就中共建政74周年致中國國家主席習近平的賀電，並指出在他的領導下，中國正沿著社會經濟與科技發展的道路穩步前進。他相信，即將在「一帶一路」國際論壇期間舉行的兩國元首會晤，將有助於保障歐亞大陸和全球的安全與穩定。

賀電首先表示，「尊敬的習近平先生，親愛的朋友，值此中共建政74周年之際，請接受我誠摯的祝福。在您的領導下，中國沿著社會經濟和科技發展道路穩步前進，鞏固自身在國際舞台中的地位，積極參與解決地區和全球議程中的重大問題」。

普丁補充說，俄中關係是全面戰略協作夥伴關係。莫斯科與北京在所有領域進行卓有成效的合作，在國際事務中有效協調努力。他相信，即將在「一帶一路」國際論壇期間舉行的兩國元首會晤，將有助於進一步加強俄中全面建設性關係，造福兩國友好人民，保障歐亞大陸和全球的安全與穩定。