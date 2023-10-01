取自內政部長林右昌臉書

蔡英文總統今天上午前往松山文創園區參觀「2023臺灣社會住宅展」，透過六都展示的社宅特色及國際社宅發展趨勢，感受未來社宅的生活面貌。總統府指出，該展覽以《我們＋》作為主題，希望傳遞社宅不只是社宅，而是各個生活面向的總和，也是未來「可以這樣好生活」的新選擇。

「《我們＋》2023臺灣社會住宅展」從9月23日至10月1日止，由內政部、營建署、六大直轄市之地方政府，以及國家住都中心攜手相關企業共同舉辦。

蔡英文今天由總統府副祕書長張惇涵、內政部長林右昌、國家住都中心執行長黃景茂等人陪同，抵達後，由內政部次長暨國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群陪同導覽。

蔡英文分別參觀「我們＋住宅」、「社會住宅包租代管」、「規劃設計特色」、「租屋經驗分享」、「社宅的營運管理」、「喂喂！這裡是3490村」、「社宅的推動挑戰」等展區，並透過六都展示的社宅特色及國際社宅發展趨勢，感受未來社宅的生活面貌。

總統府表示，該展覽以倡議、實踐、趨勢以及生活為主題，讓民眾藉由展覽了解國家如何透過社宅回應未來社會趨勢，傳遞居住政策的核心價值。展覽也邀請六直轄市政府共同展出，並攜手相關企業，透過創意展品來回應循環經濟與高齡化議題，向大眾展示友善家居生活的實際應用與未來趨勢。