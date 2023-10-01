美國聯邦參議院外交委員會主席卡定今天矢言，埃及若不以具體行動改善國內人權狀況，委員會將擋下提供給埃及的軍事援助和軍售案。

路透社報導，民主黨籍資深聯邦參議員卡定（Ben Cardin）發布聲明說，「我們持續要求埃及和各國政府對他們國內侵犯人權情事負責，是至關重要的」。

卡定今天對埃及人權升高施壓之前，前一位參議院外交委員會主席、民主黨籍的梅南德茲（Bob Menendez）因爆出收賄、利用職權替埃及爭取利益的醜聞，而於9月22日遭到聯邦起訴。

梅南德茲否認有任何不法行為，對起訴內容一概不認罪。

接替梅南德茲出任參院外委會主席的卡定今天表示，埃及必須在兩大方面取得進展，一是加快釋放政治犯，二是「提供空間」給人權捍衛者、公民社會倡議者、政治反對派以及獨立媒體。

他說：「埃及若未採取具體、切實以及永續步驟來改善國內人權狀況，我準備充分行使委員會監督責任和授予我的權限，來阻擋未來供給埃及政府的外國軍事資金和軍售案。」

針對卡定的發言，埃及駐美大使館並未立即回覆路透社的置評要求。

埃及是阿拉伯世界人口最多的國家，自1979年與鄰國以色列簽署和平協議以來，華府便一直提供開羅當局大量的軍事和其他援助。

近年來，在埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）政府侵犯人權隱憂下，大部分援助已被擱置。

然而，美國總統拜登政府今年9月以美國安全利益為由，宣布免除對埃及提供2.35億美元的人權條件限制；目前美國只扣留對埃及的8500萬美元軍事援助，但這在美國每年向埃及提供約13億美元援助中僅占一小部分。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1121001