台南登革熱確診病例至9月30日累計1萬1148例，疾管署副署長羅一鈞中秋連假3天走進東區、北區、仁德區巡察，昨天在北區看到2處民宅天溝有孑孓，其中1戶多達10隻，當場開罰，前天在東區也看到家戶種菜水瓢有孑孓。他提醒，中秋連假很多民眾烤肉或聚會，產生較多容器，務必要趕快清理，避免孳生病媒蚊導致疫情反彈。

台南登革熱疫情力拚反轉，羅一鈞從9月18日南下坐鎮指揮防疫，第一周疫情露出反轉曙光，惟到了第2周，疫情卻反彈升溫。羅一鈞表示，中秋節前的周一（25日）到周六（30日）是台南這波登革熱疫情最高峰，最近幾天觀察每天新增病例數有稍微下降趨勢，不過，連假後有較多診所恢復開診，仍需要觀察通報確診病例狀況。

他說，目前病例數還是處於高點，各項防治措施也要呼籲市民朋友配合，疾管署機動防疫隊跟前進應變工作隊也會持續每天出動巡視社區病媒蚊孳生情形。

他也提到，比較好一點的消息是，中秋節這一周看到病媒蚊指數有較前一周下降，各項防治作為持續進行，也沒有很大降雨的話，有蠻大機會可以在中秋連假後，看到再度反轉趨勢，但後續「小犬」颱風走勢是否影響台南，仍有待觀察，連假後仍不能輕忽防疫。