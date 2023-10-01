巴基斯坦兩座清真寺昨天遭遇自殺炸彈攻擊，其中俾路支省清真寺的死亡人數今天攀升至59人；巴國政府矢言緝兇，並指控印度情報機構涉案。

路透社報導，昨天第一起爆炸的事發地點，位在南部俾路支省（Balochistan）馬自堂（Mastung）的一座清真寺，當時民眾正聚集參加伊斯蘭先知穆罕默德冥誕活動，炸彈客就在一輛警車附近引爆了炸藥，最初通報有52人喪生。

俾路支省衛生部門發言人貝格（Wasim Baig）今天表示，後又有7人在醫院不治。發言人補充表示，許多傷者情況危急。

昨天第二起攻擊事件發生於北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的一座清真寺，造成至少 5人喪生。警方今天提出報告展開調查，說已將自殺炸彈客的DNA送去分析。

巴基斯坦官員長期以來均聲稱境內一些暴力團體有印度背後撐腰。但印度一向否認這說法。

巴基斯坦內政部長巴格提（Sarfaraz Bugti）在俾路支省首府奎達（Quetta）對媒體表示：「民政、軍事和相關單位將合力合作，打擊馬自堂自殺炸彈事件的犯案分子。」

巴格提又把矛頭直指印度「調查分析局」 （Research & Analysis Wing，RAW），說：「RAW涉及這起自殺攻擊。」 但他未提供涉案細節或證據。

印度外交部和政府發言人並未立即回覆路透社的置評要求。

目前尚未有任何組織出面宣稱是這兩起事件的幕後主使。

巴基斯坦西部省分的攻擊事件大幅激增，讓明年1月全國選舉的準備工作和競選活動都蒙上陰影；但至目前為止，攻擊目標主要是安全部隊。

巴基斯坦塔利班（TTP）否認是昨天炸彈事件的主使。此一組織自2007年成立以來，已犯下幾起巴國最為血腥的攻擊事件。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1121001