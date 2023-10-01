林秉樞因施暴民進黨立委高嘉瑜案被收押226天，據悉，他收押時曾與53歲因貪污被收押的公路總局中壢工務段養路士林志順同房，原本林志順否認犯罪，卻因受不了林秉樞每天騷擾，向檢調招供「我全認」，只願遠離林秉樞。

林志順因利用核發路權證照的機會，向廠商索賄125萬餘元，前年11月19日不認罪被裁定收押禁見；林秉樞則是在同年12月1日被拘提到案後，翌日被裁定收押禁見。

林志順與林秉樞兩人在看守所為同房室友，卻鬧不合，去年3月媒體報導林秉樞認為室友睡覺打呼太大聲，在凌晨把對方叫醒後兩人發生口角，最後雙雙被送違規房，這名室友疑似就是林志順。

據悉，林志順原本在被裁定收押禁見後在看守所活得好好的，卻在遇上林秉樞後生活變調，兩人時有口角，林秉樞更因看不順眼他，在每天凌晨跑到林志順床舖旁邊，狂掀林志順被子，讓林志順在大冬天睡不好覺，最後向檢調翻供「我全認」，只為脫離「秉樞苦海」。

林秉樞因台灣高等法院駁回上訴判決確定，不可易科罰金的傷害8月部分扣掉收押226天後再服刑14天，並繳交78萬元罰金就執行完畢。林志順則被新北地方法院考量坦承犯行、繳回不法所得，處2年10月徒刑，褫奪公權1年。