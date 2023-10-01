2024總統大選藍白合議題發燒，民眾黨拋出民眾黨主席柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜互比民調，輸的退選，對此國民黨主席朱立倫今（1）上午受訪時表示，未來侯友宜跟柯文哲見面一定先談理念，不因為在野分裂、不合作，造成民進黨獲利勝選，大家團結努力建構共同理念。

朱立倫上午陪同國民黨立委洪孟愷至新北市林口區竹林觀音寺，上香祈福，會後接受媒體聯訪，被問到美麗島民調侯友宜位居第2，若藍白比民調侯會獲勝嗎？朱立倫說，每一份民調都是參考，現在最重要能夠穩紮穩打、腳踏實地，最重要民調是明年1月13日全民投票那一天，所以每一位候選人包括總統跟立委候選都全力以赴。

媒體問到柯文哲上午在機場受訪時對於國民黨放話比民調先比立委，柯還說要不要民眾黨每一區提一個人，朱立倫對此表示，他先祝柯訪問美國一切順利，柯也回應放話的人是誰，連他也很好奇，某些媒體很不負責說國民黨高層、國民黨人士，就把名字寫出來，至少他知道掌握及侯友宜掌握的都沒有這回事。

朱立倫強調，國民黨不斷堆疊善意，用誠心、耐心、同理心，同理心很重要， 如果用這樣方式誰接受，他也不會接受，所以要同理心，大家彼此堆疊善意，就像昨天台中市長盧秀燕牽著民眾黨立委參選人蔡璧如的手，侯友宜也到場，一起爭取民眾認同。

朱立倫提到，國民黨前天也宣布在新北是蘆洲、三重地區立委選舉，支持民眾黨發言人李有宜，像這樣方式就是大家共同努力堆疊善意，可是過程不斷有人假造國民黨某高層，破壞團結氣氛，朱立倫不會、侯友宜也不會是放話的人。

媒體問起柯文哲受訪時表示若不比民調的話，就不是合作而是併吞，也提到輸的話不是副手而是直接退選，朱立倫，不用去扭曲談話，強調是要合作沒有要併吞，合作是建構在共同理念之上，共同理念就是希望台灣更好、兩岸和平、公平正義能夠彰顯，過去民進黨執政8年不公不義的事情要還給民眾公道，很多政策或政府運作制度需要改革。

朱立倫表示，未來侯友宜跟柯文哲見面時，一定先談理念，有共同理念跟共同合作，不讓民進黨因為在野分裂、不合作，造成民進黨獲利勝選，團結努力的各種方法跟建議都有，將來一定是組成大團隊，稱為執政大聯盟或聯合政府都可以，在國外有非常多先例，但要建構在共同理念。