中秋連續假期即將畫上句點，蘇花路廊上午雖陸續出現北返車潮，但全線堪稱順暢，不過公路局依過往連假疏運交通趨勢研判，今北上車流全日將達1.1萬輛次，建議北返旅客提早出發，避開壅塞時段和路段。

公路局東區養護工程分局指出，昨中秋連假第2天，蘇花路廊宜蘭往花蓮南下車流全日約6703輛，花蓮往宜蘭北上則有8870輛，整體行車狀況順暢；今天是中秋連假第3天收假日，截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向車流量為1570輛，花蓮往宜蘭北向為2962輛，目前全線順暢，北上每小時交通量維持約500至700輛。

旅行時間部分，東區養護工程分局說，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改約76分，經台9丁線約110分，建議往台北方向的用路人可使用蘇花改路段，節省旅行時間。

東區養護工程分局依過往連假疏運交通趨勢研判，今天蘇花路廊全日北上車流量將逾1.1萬輛，沿線易出現車多壅塞路段包含崇德路段、仁水隧道、蘇花改中仁隧道北口至和平端、觀音谷風隧道、南澳市區、新澳隧道至蘇花改東澳端等，呼籲北返旅客及早做好行程規畫，避開壅塞路段及時段。